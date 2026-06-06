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6 июня, 09:14

Российские войска освободили населённый пункт Шевченко в Харьковской области

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российские военнослужащие установили контроль над населённым пунктом Шевченко в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ 6 июня.

Взять село под контроль удалось благодаря решительным действия группировки войск «Север».

Шевченко находится в Дергачёвском районе на правом берегу реки Лопань. Ниже по течению примыкает к посёлку городского типа Казачья Лопань.

Новости СВО 6 июня: ВС РФ штурмуют Бачевск и Лиман, ВСУ отступают под Гришино, удар по порту НАТО в Констанце, Путин ответил Зеленскому
Новости СВО 6 июня: ВС РФ штурмуют Бачевск и Лиман, ВСУ отступают под Гришино, удар по порту НАТО в Констанце, Путин ответил Зеленскому

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военные полностью освободили территорию Луганской Народной Республики. По словам главы государства, также ВС РФ контролиюут более 85% территории ДНР.

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Александра Мышляева
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