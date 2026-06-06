Российские войска освободили населённый пункт Шевченко в Харьковской области
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Российские военнослужащие установили контроль над населённым пунктом Шевченко в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ 6 июня.
Взять село под контроль удалось благодаря решительным действия группировки войск «Север».
Шевченко находится в Дергачёвском районе на правом берегу реки Лопань. Ниже по течению примыкает к посёлку городского типа Казачья Лопань.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военные полностью освободили территорию Луганской Народной Республики. По словам главы государства, также ВС РФ контролиюут более 85% территории ДНР.
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