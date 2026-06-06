Российские военнослужащие установили контроль над населённым пунктом Шевченко в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ 6 июня.

Взять село под контроль удалось благодаря решительным действия группировки войск «Север».

Шевченко находится в Дергачёвском районе на правом берегу реки Лопань. Ниже по течению примыкает к посёлку городского типа Казачья Лопань.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военные полностью освободили территорию Луганской Народной Республики. По словам главы государства, также ВС РФ контролиюут более 85% территории ДНР.