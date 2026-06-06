Не стоит делать поспешных выводов из-за открытого письма Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину. Об этом в интервью Медиакорпорации Китая на полях ПМЭФ заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Что касается обмена заявлениями, публикации письма Зеленского, реакции Трампа на это письмо, можно много говорить, но давайте не будем забегать вперёд», — сказал пресс-секретарь главы государства.

В тексте Зеленский сначала выступил с резкой критикой в адрес России, однако затем предложил запустить прямой двусторонний диалог. Встретиться он готов на нейтральной территории — в Швейцарии, Турции или странах Ближнего Востока.

При этом главарь киевского режима настаивает: участвовать в переговорах должны также Европа и Соединённые Штаты. Позже Владимир Путин оценил данное послание на пленарном заседании форума.

Президент указал на хамский тон документа и подчеркнул: контакты на высшем уровне возможны лишь после того, как профильные специалисты достигнут конкретных договорённостей. В нынешних условиях организовывать саммит бессмысленно.

Песков отдельно напомнил, что российская сторона ранее не раз предлагала киевской приехать в Москву для разговора, если такое желание действительно имеется.