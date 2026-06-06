Армия России нанесла удар по местам производства и запуска дальних дронов ВСУ

Военные РФ за последние сутки нанесли удары по объектам, связанным с производством, хранением и запуском дальнобойных беспилотников ВСУ. Также поражены места размещения украинских подразделений и иностранных наёмников. Об этом сообщили в Минобороны России 6 июня.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение», — говорится в сообщении.

Под огневое воздействие попали предприятия и склады, связанные с выпуском и хранением беспилотников большой дальности. Кроме того, были атакованы площадки, откуда запускали такие аппараты. Российские силы также нанесли поражение инфраструктуре, которую украинская армия использует для обеспечения своих действий. Речь идёт об объектах топливного комплекса, транспортных узлах и портовых сооружениях.

Помимо этого, поражены районы временного размещения украинских формирований и иностранных наёмников. Всего такие цели были зафиксированы в 153 районах.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО сбили 911 украинских дронов за сутки. Помимо этого, были перехвачены четыре реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.