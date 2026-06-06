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Регион
6 июня, 09:24

Немецкий танк ВСУ Leopard уничтожен в зоне СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WildSnap

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WildSnap

Немецкий танк ВСУ Leopard уничтожен в ответственности «Южной» группировки войск Об этом сообщили в Минобороны России 6 июня. Также противник также лишился более 175 солдат, четырёх боевых бронированных машин, 17 автомобилей и четырёх орудий полевой артиллерии.

«Противник потерял свыше 175 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, 4 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, 17 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии», — говорится в сообщении.

Группа ВСУ заблудилась по пути на позиции под Добропольем
Группа ВСУ заблудилась по пути на позиции под Добропольем

Ранее сообщалось, что российские расчёты ударных дронов уничтожили четыре единицы боевой техники и пункт управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Операторы работали ночью. Они обнаружили огневые позиции и движение украинской техники на двух направлениях.

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Наталья Афонина
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