Глава крымского парламента Владимир Константинов выступил с инициативой отказаться от термина «украинская армия». По его словам, ВСУ следует переименовать в бандеровскую армию.

Парламентарий считает, что это формирование не имеет ничего общего с идентичностью Украины и её целеполаганием.

Константинов заявил журналистам, что сегодня противник консолидируется под флагом и идеологией Степана Бандеры. В качестве ориентира упоминаются также соратники и последователи лидера «Организации украинских националистов»*.

Ранее польские депутаты потребовали переименовать улицу Бандеры в Виннице. Авторы документа указали, что фигура Бандеры и наследие ОУН-УПА* в Польше вызывают негативные исторические ассоциации, связанные с событиями Второй мировой войны.

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