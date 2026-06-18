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18 июня, 05:45

В Крыму придумали новое название для ВСУ

Спикер парламента Крыма Константинов предложил называть ВСУ бандеровской армией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Глава крымского парламента Владимир Константинов выступил с инициативой отказаться от термина «украинская армия». По его словам, ВСУ следует переименовать в бандеровскую армию.

Парламентарий считает, что это формирование не имеет ничего общего с идентичностью Украины и её целеполаганием.

Константинов заявил журналистам, что сегодня противник консолидируется под флагом и идеологией Степана Бандеры. В качестве ориентира упоминаются также соратники и последователи лидера «Организации украинских националистов»*.

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Бандера вбил клин: В Польше задумали пересмотр отношений с Киевом

Ранее польские депутаты потребовали переименовать улицу Бандеры в Виннице. Авторы документа указали, что фигура Бандеры и наследие ОУН-УПА* в Польше вызывают негативные исторические ассоциации, связанные с событиями Второй мировой войны.

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* ОУН-УПА признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.

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Никита Никонов
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