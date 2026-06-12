Депутаты городского совета польского города Кельце подготовили резолюцию с призывом к украинским властям и жителям Винницы переименовать улицу, названную в честь Степана Бандеры. Об этом сообщает телеканал Świętokrzyska.

Инициаторами документа выступили представители партии «Право и справедливость». В тексте резолюции отмечается, что в целях сохранения и развития двусторонних отношений Польша предлагает пересмотреть название улицы, появившееся в 2022 году.

Авторы документа указали, что фигура Бандеры и наследие ОУН-УПА* в Польше вызывают негативные исторические ассоциации, связанные с событиями Второй мировой войны.

Отношения между Польшей и Украиной переживают период серьёзного кризиса, вызванного столкновением национальных интересов. Несмотря на общую поддержку в вопросах безопасности, политическое и экономическое напряжение достигло максимума. Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий призвал Польшу не углубляться в споры о жертвах УПА*. По его словам, исторические разногласия между Киевом и Варшавой могут сыграть только на руку России.

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