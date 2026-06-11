«Чем больше ненависти — тем лучше»: Царёв раскрыл причины антиукраинских настроений в Польше

Польша начала требовать от Украины переименования улиц Бандеры не случайно, считает бывший депутат Верховной рады Олег Царёв. В беседе с Life.ru он заявил, что Варшава раньше закрывала глаза на такие темы из-за политических договорённостей с Киевом.

Эксперт отметил, что при прежнем президенте Польши действовало соглашение с Владимиром Зеленским: польская сторона не реагировала на памятники украинским националистам, названия улиц и воинских подразделений. После смены власти этот неформальный баланс, как считает Царёв, перестал работать.

Второй фактор — украинские беженцы. По словам экс-депутата, Польша стала одной из главных стран, куда уехали переселенцы, в том числе из-за схожести языков. На этом фоне, считает он, в обществе усилились антимигрантские и антиукраинские настроения.

Чем больше сейчас раздувается в этой теме нелюбви и ненависти к Украине, тем лучше для президента страны. Надо сказать, что Польша тем не менее заинтересована, чтобы Украина продолжала воевать с Россией. Просто был период, когда русофобские настроения были чрезвычайно важны для Польши. И они боялись, что пророссийские силы могут в какой-то степени получить реванш на Украине. Олег Царёв Бывший депутат Верховной рады Украины

К списку причин добавилась и дипломатическая обида. Польша, долгое время выступавшая главным лоббистом украинских интересов в Евросоюзе, не была приглашена на ключевую встречу лидеров Англии, Германии, Франции и Зеленского. Игнорирование Варшавы стало последней каплей, спровоцировавшей «эффект прозрения».

Теперь польское руководство может оказывать прямое давление на Киев, не опасаясь разрыва отношений. Страх перед возможным реваншем пророссийских сил на Украине у поляков исчез, поэтому они начали открыто замечать действия, которые прежде предпочитали игнорировать.

Отношения между Польшей и Украиной переживают период серьёзного кризиса, вызванного столкновением национальных интересов. Несмотря на общую поддержку в вопросах безопасности, политическое и экономическое напряжение достигло максимума. Накануне депутаты польского города Кельце выступили с инициативой, способной серьёзно осложнить отношения между муниципалитетами-побратимами. Политики направили официальное обращение к властям украинской Винницы с жёстким требованием — ликвидировать топонимы, связанные с именами лидеров ОУН-УПА*, в частности переименовать улицу Степана Бандеры.

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