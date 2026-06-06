Финляндия закрыла небо на юго-востоке во время атаки БПЛА на Ленобласть

Минобороны Финляндии официально уведомило о временном закрытии неба на юго-востоке страны по неизвестным причинам.

Ограничения касаются всей авиации, включая беспилотную, в районе побережья Котка-Хамина (Финский залив). Это произошло во время атаки дронов на Ленинградскую область, но власти не подтверждают связь с налётом БПЛА.

Судя по данным Flightradar, «чистое» небо также наблюдалось над востоком Эстонии и Латвии. Местные СМИ сообщают, что население о возможной угрозе не информировали.

Вооружённые силы Финляндии в субботу ввели временные ограничения в районе порта Котка-Хамина. Об этом сообщил портал Yle со ссылкой на пресс-службу ВС. Ограничения действовали с 07:19 до примерно 10:20 — через три часа их сняли.

В пресс-службе подчеркнули, что непосредственной военной угрозы не было, а запрет полётов — обычная мера предосторожности. Представители ВС отказались комментировать, связана ли эта мера с утренней атакой БПЛА на Санкт-Петербург и Ленобласть.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил об отбое воздушной опасности в регионе, отметив, что системы противовоздушной обороны сбили 144 украинских беспилотника на подлёте к области.