Ответственный секретарь ПМЭФ Кобяков: Россия никогда не отказывалась от диалога

Россия всегда выступала за взаимодействие и не прекращала поиск точек соприкосновения с другими странами. Об этом заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Антон Кобяков на брифинге для журналистов по итогам форума.

По его словам, ключевая тема нынешнего мероприятия была выбрана не случайно. Она отражает подход Москвы к международному взаимодействию. Кобяков отметил, что девиз форума — «Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему» — стал своеобразным посланием мировому сообществу.

«Россия всегда придерживалась такой формулы и никогда не закрывала дверь для диалога», — сказал он.

Напомним, с 3 по 6 июня в санкт-петербургском КВЦ «Экспофорум» состоялся XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026). Статус страны-гостя получило Королевство Саудовская Аравия. В центре деловой программы оказались два ключевых мероприятия: пленарная сессия с участием Президента РФ Владимира Путина (5 июня) и его встреча с главами ведущих мировых информагентств, прошедшая днем ранее. Всего в ПМЭФ приняли участие представители 142 стран.