Французский заправщик Airbus прибыл в Эстонию вслед за самолётами-разведчиками

В Эстонию прибыл многоцелевой самолёт-заправщик ВВС Франции. Об этом сообщил источник в европейских авиадиспетчерских службах.

«Самолёт Airbus A330-243MRTT вылетел из Марселя и, проследовав через воздушное пространство нескольких европейских государств, приземлился в Таллине», — сказал собеседник.

Он не уточнил цель полёта и почему борт сел в гражданском аэропорту, а не на авиабазе Эмари. Обычно такие машины используют для дозаправки в воздухе, перевозки грузов и переброски истребителей на дальние расстояния.

В последние недели французские военные самолёты появлялись в эстонском небе не раз. В мае восточную часть воздушного пространства Эстонии несколько дней патрулировал истребитель Dassault Mirage 2000D, в том числе в районах, граничащих с Россией и примыкающих к Псковско-Чудскому озеру.

Кроме того, эстонское небо активно используют разведывательные самолёты НАТО. Накануне вдоль границы с Россией летал шведский Saab 340B ISR (способен вести разведку на 300–400 км). Также фиксировались полёты Bombardier Challenger 650 Artemis II, пишет ТАСС.

Кстати, сегодня финские власти закрывали небо над страной в ходе атаки украинских дронов по Ленинградской области. Ограничения действовали с 07:19 до примерно 10:20 — через три часа их сняли.