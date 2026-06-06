ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 10:18

Французский заправщик Airbus прибыл в Эстонию вслед за самолётами-разведчиками

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bjoern Wylezich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bjoern Wylezich

В Эстонию прибыл многоцелевой самолёт-заправщик ВВС Франции. Об этом сообщил источник в европейских авиадиспетчерских службах.

«Самолёт Airbus A330-243MRTT вылетел из Марселя и, проследовав через воздушное пространство нескольких европейских государств, приземлился в Таллине», — сказал собеседник.

Он не уточнил цель полёта и почему борт сел в гражданском аэропорту, а не на авиабазе Эмари. Обычно такие машины используют для дозаправки в воздухе, перевозки грузов и переброски истребителей на дальние расстояния.

В последние недели французские военные самолёты появлялись в эстонском небе не раз. В мае восточную часть воздушного пространства Эстонии несколько дней патрулировал истребитель Dassault Mirage 2000D, в том числе в районах, граничащих с Россией и примыкающих к Псковско-Чудскому озеру.

Кроме того, эстонское небо активно используют разведывательные самолёты НАТО. Накануне вдоль границы с Россией летал шведский Saab 340B ISR (способен вести разведку на 300–400 км). Также фиксировались полёты Bombardier Challenger 650 Artemis II, пишет ТАСС.

TNI: Франция может разместить ядерное оружие в Финляндии для сдерживания России
TNI: Франция может разместить ядерное оружие в Финляндии для сдерживания России

Кстати, сегодня финские власти закрывали небо над страной в ходе атаки украинских дронов по Ленинградской области. Ограничения действовали с 07:19 до примерно 10:20 — через три часа их сняли.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Эстония
  • Франция
  • Авиаперелеты
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar