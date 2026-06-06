Вдова бывшего президента Франции Жака Ширака ушла из жизни в возрасте 93 лет

Умерла Бернадетт Ширак, вдова бывшего президента Франции Жака Ширака. Ей было 93 года. Как сообщила агентству AFP её дочь Клод Ширак, мать ушла мирно, в окружении близких.

Бернадетт была единственной первой леди в истории Пятой республики, которая занимала политический пост — с 1979 по 2015 год она была генеральным советником департамента Коррез. В 2025 году её наградили званием офицера ордена Почётного легиона.

При жизни мужа-президента она часто бывала в России. В 2007 году получила медаль Пушкина за вклад в сохранение русского языка и культуры. Её супруг, Жак Ширак, умер в 2019 году. Он руководил страной два срока. Последние годы тяжело болел и не появлялся на публике. Похоронен на кладбище Монпарнас рядом со старшей дочерью Лоранс.

Ранее сообщалось о смерти бывшего главы британской разведки МИ-6 Алекса Янгера в США в возрасте 62 лет. В прошлом году у него обнаружили рак простаты, но точную причину смерти в канцелярии премьера не уточнили. Янгер много лет служил в разных точках мира: на Балканах, Ближнем Востоке, возглавлял резидентуру в Кабуле.