Отец-насильник из Печоры вышел по УДО и начал мстить посадившим его детям

Жительница Печоры заявила, что её приёмный отец, ранее осуждённый за насилие, после условно-досрочного освобождения начал угрожать ей и её семье, а также разрушил её личную жизнь. Об этом она рассказала Mash.

Осуждённый отец-насильник из Печоры вышел по УДО и начал мстить детям. Видео Telegram / Mash

«Пару месяцев назад мой отец вышел по УДО. Так как звонили родственники моего отца, угрожали, что он выйдет, что он найдёт, так как инициатором написания заявления на него явилась я, и на суде он это, в принципе, не скрывал ненависть ко мне. В момент, когда он был в местах лишения свободы он начал общение с моим уже бывшим мужем», — сказала она.

По словам его приёмной дочери Татьяны, даже во время отбывания наказания мужчина продолжал оказывать психологическое давление на семью через звонки и угрозы. Позднее, как утверждает девушка, давление усилилось и стало распространяться не только на неё, но и на её мужа, который в итоге ушёл из семьи и уехал в Москву.

После разрыва отношений Татьяна осталась одна с двумя маленькими детьми и была вынуждена совмещать работу в другом городе с попытками обеспечить семью. На фоне происходящего детей временно передали на попечение бабушки по линии бывшего супруга, которая затем обратилась в суд с требованием оформить опеку и взыскать алименты. Сама женщина заявляет, что продолжает сталкиваться с угрозами и при этом пытается вернуть сыновей, которым сейчас три и пять лет.

Именно её обращение в 2021 году стало основанием для возбуждения уголовного дела против Симонова, после чего он был приговорён к шести годам колонии строгого режима и в 2024 году этапирован в исправительное учреждение в Воркуте.

Ранее во Владимирской области завершили расследование уголовного дела об убийстве, совершённом более 20 лет назад. Перед судом предстанет 56-летний житель Вязников, которого обвиняют в расправе и изнасиловании 16-летней девочкой. Фигурант частично признал вину, согласившись только с эпизодом убийства.