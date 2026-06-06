Украинские формирования пытались удержать населённый пункт Шевченко в Харьковской области, бросив в бой наиболее подготовленные резервы. Однако российские войска взяли село под контроль, сообщило Министерство обороны РФ.

«Для удержания села противник перебросил резервы, состоящие из наиболее подготовленных украинских боевиков, но в ходе боев штурмовики группировки войск «Север» под прикрытием артиллерии и ударных БПЛА войск беспилотных систем сломили сопротивление противника, уничтожив последние группы националистов из состава отдельной мотопехотной бригады ВСУ», — говорится в сводке.

В ведомстве подчеркнули, что освобождение Шевченко позволит армии продвинуться к Казачьей Лопани, где расположен крупный логистический центр противника. Российские бойцы наступают на нескольких направлениях и продолжают расширять зону безопасности в Сумской и Харьковской областях.

Напомним, российские военнослужащие установили контроль над населённым пунктом Шевченко в Харьковской области. Взять село под контроль удалось благодаря решительным действия группировки войск «Север».