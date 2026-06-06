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Регион
6 июня, 10:54

Утечка воздуха на МКС усилилась — в «Звезде» ищут новые щели

NASA сообщило об усилении утечки воздуха на МКС до 900 граммов в сутки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

На российском сегменте Международной космической станции зафиксировано увеличение утечки воздуха в переходной камере модуля «Звезда». По данным NASA, специалисты обнаружили новые возможные точки разгерметизации.

«На этой неделе во время грузовых работ с космическим кораблем «Прогресс МС-34» «Роскосмос» зафиксировал увеличение скорости утечки воздуха до 900 граммов в сутки и обнаружил новые предполагаемые места утечки в ПрК», — говорится в сообщении.

Дополнительные обследования позволили выявить новые предполагаемые участки разгерметизации в переходной камере модуля «Звезда». В ответ на ситуацию российские инженеры приняли решение провести более детальный осмотр проблемной зоны. План работ предусматривает углублённую диагностику и попытки локального ремонта конструкции.

В рамках поисковых операций рассматривается метод частичного демонтажа элементов крепления для доступа к месту возможного повреждения. При этом специалисты отмечают, что выбранный способ ремонта может нести повышенные риски для конструкции станции.

NASA разрешило астронавтам вернуться к работе на борту МКС
NASA разрешило астронавтам вернуться к работе на борту МКС

Ранее астронавтов на Международной космической станции перевели в режим повышенной готовности к возможной эвакуации на фоне усиливающейся утечки воздуха. Инцидент связан с российским сегментом орбитальной станции, где специалисты продолжают работы по устранению разгерметизации.

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Милена Скрипальщикова
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