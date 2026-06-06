Эррол Маск заявил, что нынешнюю власть на Украине никто не выбирал
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Нынешние украинские власти никем не избирались, у них нет полномочий для управления страной. Об этом заявил РИА «Новости» отец американского миллиардера Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск.
«Нынешнее правительство Украины никем не избиралось. У них нет ни избирательного мандата, ничего. Настоящие политические партии (Украины) находятся в тюрьме», — сказал он на полях Петербургского международного экономического форума.
Ранее Эррол Маск назвал Евросоюз фальшивым объединением. Он считает, что ЕС не представляет ничьих интересов и пытается это замаскировать. По его словам, народ Европы не поддерживает ни союз, ни региональные власти, хотя те изо всех сил скрывают этот факт.
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