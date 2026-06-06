Евросоюз — это фальшивое объединение, которое не представляет ничьих интересов и пытается это скрыть. Об этом на полях ПМЭФ заявил РИА «Новости» отец американского миллиардера Илона Маска, южноафриканский бизнесмен Эррол Маск.

«Европейский союз никого не представляет. Они — фейк. И они пытаются притвориться, что это не так», — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что народ Европы не поддерживает ни сам союз, ни региональные правительства. При этом власти ЕС изо всех сил пытаются это скрывать.