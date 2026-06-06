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6 июня, 09:45

Отец Илона Маска назвал Евросоюз фейком

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Евросоюз — это фальшивое объединение, которое не представляет ничьих интересов и пытается это скрыть. Об этом на полях ПМЭФ заявил РИА «Новости» отец американского миллиардера Илона Маска, южноафриканский бизнесмен Эррол Маск.

«Европейский союз никого не представляет. Они — фейк. И они пытаются притвориться, что это не так», — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что народ Европы не поддерживает ни сам союз, ни региональные правительства. При этом власти ЕС изо всех сил пытаются это скрывать.

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Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва остаётся открытой к диалогу с Евросоюзом, однако его власти не хотят ни звонить, ни встречаться. При этом ранее глава Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ЕС заинтересован в контактах с РФ.

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Владимир Озеров
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