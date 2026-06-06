Отец Илона Маска назвал Евросоюз фейком
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Евросоюз — это фальшивое объединение, которое не представляет ничьих интересов и пытается это скрыть. Об этом на полях ПМЭФ заявил РИА «Новости» отец американского миллиардера Илона Маска, южноафриканский бизнесмен Эррол Маск.
«Европейский союз никого не представляет. Они — фейк. И они пытаются притвориться, что это не так», — сказал он.
Собеседник агентства добавил, что народ Европы не поддерживает ни сам союз, ни региональные правительства. При этом власти ЕС изо всех сил пытаются это скрывать.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва остаётся открытой к диалогу с Евросоюзом, однако его власти не хотят ни звонить, ни встречаться. При этом ранее глава Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ЕС заинтересован в контактах с РФ.
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