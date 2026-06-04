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Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

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Регион
4 июня, 12:02

«Маск, отключай!» В России назвали условие для уничтожения спутников Starlink

Эксперт Клинцевич: ВС РФ могут начать сбивать спутники Starlink из-за ударов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Sozinov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Sozinov

Глава центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич заявил, что Россия может начать физически уничтожать спутники Starlink. Причиной он назвал использование этой системы украинскими военными для ударов, которые эксперт квалифицирует как террористические.

По его словам, атака на Старобельск в ЛНР была совершена с применением Starlink. Также не исключено, что и удар по автобусу в Енакиеве (ДНР) был нанесён с помощью той же технологии — населённый пункт находится далеко от линии фронта.

Клинцевич в беседе с kp.ru считает, что Илон Маск и его компания фактически способствуют распространению терроризма. В перспективе Россия, по его мнению, начнёт либо сбивать спутники, либо деактивировать их с Земли — соответствующие технологии уже отрабатываются.

Эксперт подчеркнул, что Маск, вероятно, не осознаёт негативных последствий своих действий. Если бы предприниматель хотел соответствовать своему образу «розового и пушистого», ему следовало бы отключить Starlink над зоной боевых действий.

Однако, как отметил Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда», этого до сих пор не произошло. Простое объявление о прекращении использования технологии в регионе могло бы предотвратить эскалацию, но сигнала от главы SpaceX не последовало.

Starlink и осколки дронов: Бастрыкин доложил Путину о вещдоках с места теракта в Старобельске
Starlink и осколки дронов: Бастрыкин доложил Путину о вещдоках с места теракта в Старобельске

Напомним, трагедия в Старобельске разыгралась в ночь на 22 мая — киевский режим нанёс удар по спальному корпусу местного колледжа, где в это время мирно спали учащиеся. Беспилотники нанесли удар по общежитию в несколько волн. Многие молодые люди оказались под обломками. Жертвами атаки стал 21 человек. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что украинские войска используют спутники Starlink Илона Маска для ударов, при которых гибнут дети.

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Дарья Нарыкова
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