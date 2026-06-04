Глава центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич заявил, что Россия может начать физически уничтожать спутники Starlink. Причиной он назвал использование этой системы украинскими военными для ударов, которые эксперт квалифицирует как террористические.

По его словам, атака на Старобельск в ЛНР была совершена с применением Starlink. Также не исключено, что и удар по автобусу в Енакиеве (ДНР) был нанесён с помощью той же технологии — населённый пункт находится далеко от линии фронта.

Клинцевич в беседе с kp.ru считает, что Илон Маск и его компания фактически способствуют распространению терроризма. В перспективе Россия, по его мнению, начнёт либо сбивать спутники, либо деактивировать их с Земли — соответствующие технологии уже отрабатываются.

Эксперт подчеркнул, что Маск, вероятно, не осознаёт негативных последствий своих действий. Если бы предприниматель хотел соответствовать своему образу «розового и пушистого», ему следовало бы отключить Starlink над зоной боевых действий.

Однако, как отметил Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда», этого до сих пор не произошло. Простое объявление о прекращении использования технологии в регионе могло бы предотвратить эскалацию, но сигнала от главы SpaceX не последовало.