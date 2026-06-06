Игнорирование европейскими странами действий премьер-министра Армении Никола Пашиняна в отношении оппозиции на выборах связано с выгодой от «управляемого» лидера. Такое мнение РИА «Новости» высказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

Ситуация вокруг парламентских выборов в Армении, по оценке парламентария, вызывает серьёзные вопросы и указывает на попытки ограничить участие оппозиционных сил вместо полноценной политической конкуренции.

«Пашиняну нужно любой ценой сохранить контроль, чтобы продолжать курс, который все дальше уводит Армению от ее национальных интересов и наших общих евразийских связей. Европа, к которой он апеллирует, закрывает глаза на этот произвол, потому что им выгоден такой ручной лидер», — сказал он.

Речь идёт, по его словам, не о дискуссии о будущем страны, а о действиях по «зачистке» политического поля. Давление вместо диалога с обществом, как считает Чернышов, становится основным инструментом действующей власти в Армении.

Экономические последствия и ослабление суверенитета могут стать прямым результатом подобного курса, отметил вице-спикер ГД. Он подчеркнул, что исторический опыт демонстрирует недолговечность систем, основанных на подавлении оппозиции и разрыве устойчивых связей, а Армении, по его словам, требуется развитие, а не «диктат».

Ранее сообщалось, что за два дня до парламентских выборов в Армении премьер-министр Никол Пашинян выступил на предвыборном митинге в центре Еревана с жёстким обращением к правоохранительным органам. Во время выступления он потребовал в кратчайшие сроки реагировать на любые случаи подкупа избирателей и фальсификаций.