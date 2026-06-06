Люкс за копейки: Как лепестки шиповника заменяют ботокс и ретинол

В поисках доступной альтернативы дорогой косметике многие обращают внимание на натуральные масла. Одним из лидеров по соотношению цены и результата является масло шиповника, которое благодаря уникальному составу действительно может преобразить кожу. Однако важно разобраться, где заканчивается правда и начинаются мифы о его чудодейственных свойствах. Об этом Life.ru рассказала врач-косметолог Кристина Радина в Шиповников день.

Масло шиповника вытесняет дорогую импортную косметику, поскольку в нём содержится провитамин А и компоненты, в составе которых есть омега-6, отметила косметолог.

«Такой коктейль из ингредиентов действительно может давать увлажнение кожи, стимулировать синтез коллагена. При длительном применении масла шиповника кожа может стать более разглаженной, может появиться заметное уменьшение мелких мимических морщин, гусиных лапок. В целом может произойти эффект наполнения кожи», — указала врач.

При этом Радина считает, что это масло всё же не заменит ботокс, поскольку он предлагает более комплексный подход.

Ботокс — это не только про разглаживание уже имеющихся морщин, но и про профилактику всех видов морщин в целом. Если мы говорим про коллаген, то да. Но опять же — всё это работает на поверхностном уровне. Если вы хотите более выраженные эффекты, то это уже инъекционные методики, когда под кожу вводятся коллагены, стимуляторы, биоревитализанты на основе гиалуроновой кислоты. Тогда идёт глубокое питание и увлажнение. Кристина Радина Косметолог

Если у вас нет аллергии, можно использовать это масло как доступный аналог дорогой косметики. Оно слегка разглаживает кожу, увлажняет, делает её более светлой и сияющей. Вместо кремов и сывороток подойдёт также масло шиповника или примочки из его лепестков — они отлично увлажняют лицо и позволяют сэкономить, заключила специалист.

Ранее врачи предупредили, что набирающая популярность процедура «дельфинья кожа» может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем. По словам экспертов, зачастую косметологи в ходе процедуры используют препараты без регистрационного удостоверения.