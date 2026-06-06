Пулково приняло и отправило 50 самолётов после отмены «Ковра», ждут очереди — 47

После снятия временных ограничений на использование воздушного пространства в петербургском аэропорту Пулково сохраняются задержки рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей авиагаванью.

«Информация на 12:00. Задержанные рейсы на вылет на данный момент всего более 2 часов — 47, отменённые рейсы на вылет — 5, с запасных ожидается — 6», — уточнили в пресс-службе.

Несмотря на сохраняющиеся сбои, аэропорт уже начал восстанавливать штатный режим работы. За первые два часа после открытия воздушного пространства Пулково обслужил более 50 рейсов и около 6 тысяч пассажиров, уточнили в пресс-службе.

Ранее утром 6 июня Санкт-Петербург оказался под масштабной атакой беспилотных летательных аппаратов военного назначения. В регионе были задействованы силы противовоздушной обороны, которые работают по целям в воздушном пространстве. На время работы ПВО был введён план «Ковёр».