Захарова назвала событие, способное задать путь будущему мироустройству

Предстоящий июньский саммит Россия — АСЕАН способен задать вектор развития мирового устройства. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ в интервью ТАСС.

«Он [саммит Россия — АСЕАН] как раз даст ответ относительно того, каким мир будет дальше, по какому пути идти», — сказала она.

По оценке Захаровой, будущий мировой порядок будет связан с многополярностью и полицентричной системой международных отношений. Она подчеркнула, что страны АСЕАН стали примером кооперации, выстроенной на учёте взаимных интересов и сочетании пользы как для отдельных государств, так и для всего региона.

Отдельное внимание дипломат уделила историческому контексту, отметив, что многие государства региона десятилетиями находились в статусе колоний, однако сумели продемонстрировать высокий уровень развития — экономический, цивилизационный, моральный и философский. В её интерпретации такой подход отражает отказ от логики силы, при которой действует принцип «кто сильнее, тот и прав», а также мышления, основанного на разрушении ради признания заслуг.

Захарова добавила, что страны региона нашли в мировой системе пространство для созидания, долгосрочного развития и решения задач, которые ранее считались неразрешимыми. По её словам, этот результат стал итогом многолетнего и десятилетиями выстраиваемого опыта сотрудничества, а не краткосрочного эффекта.

Дипломат выразила надежду, что этот опыт АСЕАН продолжит давать практические результаты и сохранит устойчивость в будущем. Также она отметила, что подобная модель взаимодействия могла бы стать ориентиром и для других регионов, включая Западную Европу.

«Наверное, в какой-то момент они очнутся и поймут, что есть пример настоящей кооперации и интеграции. Не через палку, не через блоковое сознание, не через принцип «против кого дружим, девочки», а по-настоящему, когда разноформатные, разномасштабные, с разным уровнем развития страны могут друг с другом разговаривать», — заключила она.

Ранее стало известно, что старт саммита Россия — АСЕАН запланирован на 18 июня в Казани. Встреча станет крупным событием с участием представителей стран региона и пройдёт на российской площадке.

АСЕАН (ASEAN) — это Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, политическая и экономическая региональная организация, основанная в 1967 году и включающая 11 стран: Индонезию, Малайзию, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянму, Камбоджу и Восточный Тимор.