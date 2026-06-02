Ушаков: Саммит Россия — АСЕАН пройдёт 18 июня в Казани

Саммит Россия — АСЕАН стартует 18 июня в Казани. Об этом напомнил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он пообещал позже детально рассказать о программе мероприятия.

«18 июня у нас в Казани пройдёт весьма крупное международное мероприятие — саммит Россия — АСЕАН», — подчеркнул Ушаков.

Как сообщалось, саммит Россия — АСЕАН пройдёт в Казани в июне 2026 года. Life.ru также писал, что президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший посетит Россию именно в июне. Глава государства примет участие в саммите. Он будет председательствовать вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. В составе АСЕАН числятся Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Мьянма, Таиланд и Филиппины.