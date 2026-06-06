Кнайсль заявила о почти полувековой войне США и Ирана

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях ПМЭФ заявила, что США фактически находятся в состоянии конфликта с Ираном 47 лет — с 1979 года. Так она ответила на вопрос о возможности новых американских атак на ИРИ.

По словам дипломата, две страны уже почти полвека живут в режиме противостояния, и этот конфликт продолжается до сих пор. При этом говорить о непосредственной угрозе начала полноценных боевых действий между государствами пока преждевременно.

«Это всё идёт с 1979 года, просто с разными этапами. Между Вашингтоном и Тегераном была война, дипломатических отношений не было», — подчеркнула Кнайсль в интервью «Ленте.ру».

Иранская революция 1979 года стала точкой глубочайшего разрыва в отношениях с США, которые до этого видели в шахе своего главного ближневосточного стража и «остров стабильности». Проводившаяся под американским патронажем модернизация, щедрые военные контракты и роль ЦРУ в возвращении шаха после переворота 1953 года сделали режим Пехлеви символом иностранного диктата в глазах оппозиции — от исламистов до левых. Антиамериканская риторика стала ключевым мобилизующим топливом революции, а кульминацией разрыва стал захват Посольства США в ноябре 1979-го, превративший Вашингтон из союзника в онтологического врага, обозначаемого как «Большой Сатана». Эта трансформация в одночасье лишила США их главного стратегического актива в регионе, заложив фундамент для длящейся десятилетиями конфронтации, разрыва дипотношений и санкционного режима.