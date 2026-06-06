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6 июня, 12:46

Трёхлетний ребёнок пропал в Якутии, следы ведут к реке

Обложка © Служба спасения Якутии

Обложка © Служба спасения Якутии

В селе Арылах Мирнинского района пропал трёхлетний ребёнок. Сообщение об этом поступило в ЕДДС сегодня, 6 июня.

Известно, что мальчик был во дворе с родителем, но в какой-то момент взрослый отвлёкся, и ребёнок ушёл. Следы ведут к реке Ботуобуйа. Сейчас на поиски подняты все жители села. Работает одна моторная лодка. Ситуацию взяла на контроль Служба спасения. Информации о местонахождении малыша пока нет.

«В данный момент все жители с. Арылах подняты на поиски ребёнка. Используется одна моторная лодка. Происшествие находится на контроле Службы спасения», — говорится в сообщении.

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Наталья Афонина
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