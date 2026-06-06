Трёхлетний ребёнок пропал в Якутии, следы ведут к реке

В селе Арылах Мирнинского района пропал трёхлетний ребёнок. Сообщение об этом поступило в ЕДДС сегодня, 6 июня.

Известно, что мальчик был во дворе с родителем, но в какой-то момент взрослый отвлёкся, и ребёнок ушёл. Следы ведут к реке Ботуобуйа. Сейчас на поиски подняты все жители села. Работает одна моторная лодка. Ситуацию взяла на контроль Служба спасения. Информации о местонахождении малыша пока нет.

«В данный момент все жители с. Арылах подняты на поиски ребёнка. Используется одна моторная лодка. Происшествие находится на контроле Службы спасения», — говорится в сообщении.

Ранее в подмосковном Можайске ищут 11-летнюю девочку. Алёна ушла из дома 2 июня и не вернулась. Приметы: рост 171 см, среднее телосложение, русые волосы, серо-голубые глаза. На ней были бежевая жилетка, чёрная кофта с цветами, чёрные джинсы и бежевые кроссовки.