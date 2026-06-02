В подмосковном Можайске ищут пропавшую 11-летнюю девочку

В подмосковном Можайске развернулись поиски пропавшей девочки. Как сообщили в пресс-службе «Спас Града», 11-летняя Алёна вышла из дома 2 июня и не вернулась.

Ориентировка на девочку, пропавшую в Подмосковье. Фото © Telegram / «СПАС ГРАД Поиск пропавших детей (СпасГрад)»

Особые приметы: рост 171 сантиметр, среднее телосложение, тёмно-русые волосы, серо-голубые глаза. Была одета в бежевую жилетку, чёрную кофту с цветами, чёрные джинсы и бежевые кроссовки. Всех, кто обладает информацией о местонахождении ребёнка, просят позвонить по номеру телефона: 102, 112, 8 (800) 511-01-30, 8 (495) 999-71-12.