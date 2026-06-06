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6 июня, 13:08

Застрявший в Китае российский подросток вместе с мамой вылетел в Москву

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российский подросток, застрявший в Гуанчжоу (провинция Гуандун на юге Китая) после обмана модельного агентства, вместе с мамой смог вылететь в Москву. Об этом РИА «Новости» сообщили в Генконсульстве РФ в Гуанчжоу.

«Обращение действительно было. К нам пришла мать с несовершеннолетним сыном и рассказала, что они находятся в Гуанчжоу вдвоём, ребёнок не был один», — уточнили в дипмиссии. По словам женщины, у них не хватало денег на билеты домой.

Сотрудники генконсульства содействовали возвращению матери с сыном на родину. Утром они рейсом без пересадок вылетели в столицу и уже должны были прибыть на место, уточнили в дипмиссии. Поддержку семье также оказали проживающие в КНР российские граждане.

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Владимир Озеров
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