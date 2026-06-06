Пенсионеров предупредили о новой схеме мошенников через видеозвонки

В Москве аферисты начали использовать новую схему обмана через электронные письма со ссылками на якобы видеоконференции. В результате один из пенсионеров потерял более 4 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре города.

Необычная схема мошенничества была зафиксирована в столице, где злоумышленники отправили 88-летнему мужчине письмо с предложением подключиться к видеоконференции. После перехода по ссылке пенсионер увидел на экране человека в форме, который представился правоохранителем и сообщил о якобы совершённом от его имени переводе на финансирование преступной деятельности.

Под предлогом «помощи следствию» лжесотрудник убедил мужчину действовать по инструкциям и снять все накопления. Далее пенсионеру предложили передавать деньги «внештатному сотруднику», обещая последующий возврат средств с процентами.

В результате несколько операций по снятию наличных привели к ущербу, превышающему 4 млн рублей, после чего деньги были переданы курьерам. Прокуратура Москвы уточнила, что расследование обстоятельств хищения находится на контроле Гагаринской межрайонной прокуратуры. Отдельно ведомство напомнило, что настоящие правоохранительные органы не требуют переводить или передавать деньги, а также не просят снимать сбережения по телефону или через интернет.

Ранее сообщалось, что при утечке личных данных необходимо как можно быстрее сменить пароли от ключевых сервисов и проверить активность аккаунтов, включая портал «Госуслуги». Особое внимание стоит уделить проверке истории входов в учётную запись и выявлению подозрительной активности.