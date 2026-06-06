В Астрахани 11-летний мальчик погиб на глазах у друзей во время игры у реки

В Советском районе Астрахани произошёл несчастный случай на воде, в результате которого погиб 11-летний мальчик. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Об этом сообщили в МЧС по городу.

Инцидент случился на набережной реки Царев по адресу Набережная реки Царев, 89, где группа детей находилась около пирса. По предварительным данным, один из мальчиков по неосторожности упал в воду, выбраться сам он не смог. Очевидцы и экстренные службы были вызваны на место происшествия.

Позже водолазы «ГКУ Волгоспас» обнаружили тело ребёнка и подняли его из воды, после чего передали сотрудникам полиции. Сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия, точные обстоятельства случившегося уточняются.

МЧС России в связи с трагедией напомнило о необходимости не оставлять детей без присмотра у водоёмов и объяснять им опасность игр возле воды.

Ранее в китайской провинции Гуандун 11-летний мальчик сумел выжить, проведя около двух недель в горной лесистой местности. Ребёнок пропал 18 мая в районе деревни Аньхуа, после чего на следующий день к его поискам подключились местные власти. Найти мальчика удалось лишь 30 мая.