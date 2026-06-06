Группа «Тату» внезапно отменила концерт в Нижнем Новгороде 7 июня

Концерт группы «Тату» в Нижнем Новгороде перенесён на неопределённый срок. Об этом солистки Елена Катина и Юлия Волкова сообщили в своих соцсетях.

Выступление должно было пройти 7 июня во Дворце спорта «Нагорный», но теперь дата изменилась.

«Выступление состоится летом — новую дату и все подробности сообщим скоро», — поделились артистки.

Напомним, что Юлия Волкова ещё прошлым летом намекала на возвращение группы «Тату» на сцену. Тогда дуэт обещал подарить слушателям новые песни с щепоткой ностальгии по временам, когда о них знал весь мир.