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6 июня, 13:22

Группа «Тату» внезапно отменила концерт в Нижнем Новгороде 7 июня

Обложка © VK / Юля Волкова | Julia Volkova

Обложка © VK / Юля Волкова | Julia Volkova

Концерт группы «Тату» в Нижнем Новгороде перенесён на неопределённый срок. Об этом солистки Елена Катина и Юлия Волкова сообщили в своих соцсетях.

Выступление должно было пройти 7 июня во Дворце спорта «Нагорный», но теперь дата изменилась.

«Выступление состоится летом — новую дату и все подробности сообщим скоро», — поделились артистки.

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Напомним, что Юлия Волкова ещё прошлым летом намекала на возвращение группы «Тату» на сцену. Тогда дуэт обещал подарить слушателям новые песни с щепоткой ностальгии по временам, когда о них знал весь мир.

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Владимир Озеров
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