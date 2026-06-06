Фрески и тайный ход: Дети нашли под школой в Риме виллу времён Цицерона

Под спортзалом римского лицея Кавура ученики обнаружили остатки роскошной античной виллы II века нашей эры. Сейчас на месте работают археологи. Об этом сообщила пресс-служба итальянского учебного заведения.

Подростки нашли подземный ход, рассказали о нём учительнице, и в январе 2026 года начались раскопки. К концу мая учёные подтвердили: под школой, в двух шагах от Колизея, скрывается богатый древнеримский дом.

Этот район Рима всегда был элитным — здесь жили Цицерон, Помпей и император Август. Но из-за плотной застройки полноценные раскопки проводили редко. Первые признаки античного здания заметили ещё в XIX веке. По надписям установили: особняк принадлежал знатному роду Умбриев. Находку назвали Domus Liceo Cavour.

В подземных помещениях отлично сохранились фрески, лепнина на сводах и мозаичный пол из крупных плиток неправильной формы — признак богатства. Рядом нашли граффити, которые в XX веке оставляли студенты и туристы.

Исследована лишь часть виллы — остальные комнаты уходят глубоко под школу. Планируется продолжить раскопки, затем открыть дом для экскурсий, а гидами сделать учеников лицея.

Ранее на месте Судбищенской битвы в Орловской области исследователи нашли уже более пяти тысяч древних предметов. Это поле сражения признано крупнейшим подобным археологическим объектом во всей Европе. Примечательно, что обнаружить его удалось не по летописям или свидетельствам очевидцев, а благодаря научному подходу.