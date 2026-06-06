34 рейса задержаны и шесть отменены в аэропорту Пулково

После отмены временных ограничений на использование воздушного пространства в петербургском аэропорту Пулково, там задерживаются десятки рейсов, а несколько — отменены. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

«На 16:00 по мск: задерживаются на 2 часа и более — 34 рейса, отменено — шесть. Ожидаем с запасных аэродромов — три борта», — говорится в сообщении.

С момента открытия неба специалисты обслужили порядка 180 рейсов и более 20 тысяч пассажиров. Временные ограничения ввели рано утром 6 июня. К штатной работе воздушная гавань вернулась около 10 утра по московскому времени.

Напомним, утром 6 июня Санкт-Петербург оказался под масштабной атакой беспилотных летательных аппаратов военного назначения. В регионе заработала ПВО. Системы противовоздушной обороны поражали цели в небе. Одновременно с этим был введён план «Ковёр».