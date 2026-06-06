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Регион
6 июня, 13:58

34 рейса задержаны и шесть отменены в аэропорту Пулково

Обложка © Life,ru

Обложка © Life,ru

После отмены временных ограничений на использование воздушного пространства в петербургском аэропорту Пулково, там задерживаются десятки рейсов, а несколько — отменены. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

«На 16:00 по мск: задерживаются на 2 часа и более — 34 рейса, отменено — шесть. Ожидаем с запасных аэродромов — три борта», — говорится в сообщении.

С момента открытия неба специалисты обслужили порядка 180 рейсов и более 20 тысяч пассажиров. Временные ограничения ввели рано утром 6 июня. К штатной работе воздушная гавань вернулась около 10 утра по московскому времени.

Пулково приняло и отправило 50 самолётов после отмены «Ковра», ждут очереди — 47
Пулково приняло и отправило 50 самолётов после отмены «Ковра», ждут очереди — 47

Напомним, утром 6 июня Санкт-Петербург оказался под масштабной атакой беспилотных летательных аппаратов военного назначения. В регионе заработала ПВО. Системы противовоздушной обороны поражали цели в небе. Одновременно с этим был введён план «Ковёр».

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Александра Мышляева
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