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Регион
6 июня, 13:55

МИД: Россия ждет от генсека ООН осуждения атаки ВСУ на Старобельск

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российская сторона настаивает на публичной оценке атаки ВСУ на колледж в Старобельске со стороны генсека ООН Антониу Гутерриша. Официальную позицию озвучил МИД РФ после встречи замминистра Александра Алимова с директором Информационного центра ООН в Москве Владимиром Кузнецовым.

В ходе беседы представителю всемирной организации были переданы сведения о жертвах террористического акта. В Москве рассчитывают, что эти данные примут во внимание.

МИД РФ передал в ООН фото и видео с места теракта ВСУ в Старобельске
МИД РФ передал в ООН фото и видео с места теракта ВСУ в Старобельске

Речь идет об их использовании Секретариатом ООН в рамках процедуры верификации обстоятельств случившегося. Детали инцидента должны пройти тщательную проверку.

Как указали во внешнеполитическом ведомстве, от руководства организации и ее профильных структур ожидается «чёткое публичное осуждение террористических действий ВСУ». Формулировка не предполагает двусмысленных трактовок или молчания.

Путин: Рядом со зданием колледжа в Старобельске не было даже военной машины
Путин: Рядом со зданием колледжа в Старобельске не было даже военной машины

Ранее официальные лица неоднократно призывали международные институты не игнорировать преступления киевского режима против гражданской инфраструктуры. Удар по образовательному учреждению в Старобельске — очередной эпизод, требующий реакции на глобальном уровне.

Напомним, в ночь на 22 мая в результате атаки ВСУ на педагогический колледж в Старобельске погиб 21 человек, десятки получили ранения. Москва квалифицировала это как теракт, отметив использование западных дронов и содействие стран НАТО. СК РФ завёл уголовное дело, а президент Владимир Путин назвал произошедшее кровавым преступлением и поручил Минобороны подготовить ответ. В ночь на 24 мая, российские войска нанесли массированный удар по объектам на Украине, применив, в том числе, новейшую ракету «Орешник».

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Никита Никонов
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