Российская сторона настаивает на публичной оценке атаки ВСУ на колледж в Старобельске со стороны генсека ООН Антониу Гутерриша. Официальную позицию озвучил МИД РФ после встречи замминистра Александра Алимова с директором Информационного центра ООН в Москве Владимиром Кузнецовым.

В ходе беседы представителю всемирной организации были переданы сведения о жертвах террористического акта. В Москве рассчитывают, что эти данные примут во внимание.

Речь идет об их использовании Секретариатом ООН в рамках процедуры верификации обстоятельств случившегося. Детали инцидента должны пройти тщательную проверку.

Как указали во внешнеполитическом ведомстве, от руководства организации и ее профильных структур ожидается «чёткое публичное осуждение террористических действий ВСУ». Формулировка не предполагает двусмысленных трактовок или молчания.

Ранее официальные лица неоднократно призывали международные институты не игнорировать преступления киевского режима против гражданской инфраструктуры. Удар по образовательному учреждению в Старобельске — очередной эпизод, требующий реакции на глобальном уровне.

Напомним, в ночь на 22 мая в результате атаки ВСУ на педагогический колледж в Старобельске погиб 21 человек, десятки получили ранения. Москва квалифицировала это как теракт, отметив использование западных дронов и содействие стран НАТО. СК РФ завёл уголовное дело, а президент Владимир Путин назвал произошедшее кровавым преступлением и поручил Минобороны подготовить ответ. В ночь на 24 мая, российские войска нанесли массированный удар по объектам на Украине, применив, в том числе, новейшую ракету «Орешник».