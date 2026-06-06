Пауэрбанк спалил автомобиль в Чите

В Чите произошёл пожар легкового автомобиля, причиной которого стал перегрев портативного аккумулятора. Возгорание произошло из-за оставленного в салоне пауэрбанка (повербанка). Об этом сообщили в МЧС по Забайкальскому краю.

В Чите автомобиль загорелся из-за перегретого повербанка. Фото © VK / МЧС Забайкальского края

Инцидент зафиксирован 26 мая в Железнодорожном районе города. Сообщение о возгорании автомобиля на улице Карла Маркса поступило в экстренные службы в 14:09. Пожарные расчёты ликвидировали огонь уже к 14:30, не допустив распространения пламени. В ходе проверки специалисты МЧС установили, что очаг возгорания находился на переднем пассажирском сиденье, где и лежал пауэрбанк.

Под воздействием высокой температуры и прямых солнечных лучей устройство перегрелось, что привело к его самовозгоранию. По данным дознания, литий-ионные батареи могут запускать цепную реакцию при нагреве выше 50–70 °C, а при критических температурах внутри аккумулятора возможен резкий рост до сотен градусов и воспламенение.

В МЧС отдельно подчеркнули, что гаджеты с аккумуляторами нельзя оставлять в салоне автомобиля на солнце, особенно в жаркую погоду. Также ведомство рекомендует убирать такие устройства с собой или хранить их в защищённых от нагрева местах, а повреждённые или вздутые батареи сдавать в специальные пункты утилизации.

Ранее в Братске пожар в частном доме произошёл из-за перегрева портативного аккумулятора, оставленного подключённым к сети на ночь. Площадь возгорания составила 154 квадратных метра. Для ликвидации пожара были задействованы 18 сотрудников и 6 единиц спецтехники.