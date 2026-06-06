Эпидемия Эбола отменила саммит Африка — США

Лихорадка Эбола стала причиной переноса сроков проведения бизнес-саммита США — Африка. Об этом сообщило правительство Маврикия. Именно в этой стране должно было состояться мероприятие в период с 26 по 29 июля. По данным портала L'Express, изменения внесены на основе рекомендаций ВОЗ.

«Маврикий подчёркивает, что речь идёт о переносе [саммита], а не о его отмене», — уточнил премьер-министр островного государства Навин Рамгулам в беседе с журналистами.

Саммит должен был собрать около трёх тысяч бизнесменов, инвесторов, представителей властей Африки и США. Также парламентская ассамблея регионального объединения Сообщество развития Юга Африки (САДК), запланированная на июль на Сейшельских островах, пройдёт в формате видеоконференции тоже из-за распространения Эболы.

Ранее сообщалось, что в России уже разработали вакцину против нового штамма лихорадки Эбола. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на полях Петербургского международного экономического форума

Напомним, Всемирная организация здравоохранения фиксирует в Демократической Республике Конго и Уганде серьезную вспышку вируса Эбола (штамм Бундибуджо), которая уже объявлена чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. Ситуацию усугубляет тот факт, что эффективной вакцины против данного штамма пока не существует, а регион охвачен вооружёнными конфликтами, что значительно осложняет работу по отслеживанию контактов (отслеживается лишь около 45%) и вызывает недоверие у местного населения. Несмотря на выявление единичных случаев среди путешественников в Европе и подозрения в странах Южной Америки, ВОЗ оценивает глобальный риск распространения как низкий, поскольку вирус не передается воздушно-капельным путём.