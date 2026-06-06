В ДР Конго за сутки число подтверждённых жертв Эболы выросло до 82

В Демократической Республике Конго за последние сутки резко увеличилось число подтверждённых смертей от лихорадки Эбола. По данным Министерства здравоохранения страны, количество летальных исходов достигло 82, что на 18 больше по сравнению с предыдущим отчётом.

Одновременно выросло и число подтверждённых случаев заражения. За 24 часа показатель увеличился на 71 и составил 452. Среди новых заболевших значительную часть составляют женщины. С начала вспышки, зарегистрированной в мае, столь заметного роста числа умерших и инфицированных ещё не фиксировалось.

В Минздраве ДР Конго считают, что скачок связан с работой медицинских бригад в ранее труднодоступных районах провинции Итури, которая остаётся основным очагом распространения инфекции. В частности, специалисты смогли расширить присутствие в округе Махаги на границе с Угандой. Ранее обследование населения и сбор данных там осложнялись из-за активности вооружённых группировок.