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Регион
6 июня, 14:48

Киев превратился в Венецию из-за ливней: машины плывут по дорогам-рекам

Ливни затопили Киев, жителей призвали оставаться дома. Обложка © Telegram / Реальний Київ | Украина

Ливни затопили Киев, жителей призвали оставаться дома. Обложка © Telegram / Реальний Київ | Украина

Сильные ливни обрушились на Киев, вызвав подтопления в разных районах города. Из-за непогоды местные власти рекомендовали жителям по возможности не покидать дома. В Украинском гидрометцентре предупредили, что в до конца суток 6 июня на территории Киева и области ожидаются грозы. Объявлен І уровень опасности — жёлтый.

Ливни затопили Киев, жителей призвали оставаться дома. Видео © Telegram / Реальний Київ | Украина

Мощные осадки привели к образованию глубоких луж на улицах украинской столицы и серьёзно осложнили движение транспорта. На опубликованных кадрах видно, как автомобили с трудом преодолевают затопленные участки дорог, а некоторые машины фактически плывут по воде.

Отдельные городские магистрали оказались частично подтоплены, что привело к заторам и перебоям в движении. На фоне ухудшения погодных условий власти обратились к жителям с просьбой без необходимости не выходить на улицу и соблюдать меры предосторожности. Из-за масштабных подтоплений пользователи соцсетей уже сравнивают Киев с Венецией, отмечая, что многие улицы временно превратились в каналы.

Непогода может вызвать осложнения работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

Прощай, прохлада! Москвичей ждёт тёплый уикенд с приятным ветерком
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Ранее сообщалось, что жаркая погода ожидается в Москве и Подмосковье уже на следующей неделе. Температура воздуха в регионе может приблизиться к отметке в +30 градусов. Наиболее тёплым днём станет среда, 10 июня. Синоптики прогнозируют от +25 до +30 градусов днём, при этом местами не исключены кратковременные дожди.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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