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6 июня, 19:28

Нежелание российских зумеров пить удивило спецпредставителя президента Титова

Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов признался, что его удивляет нежелание представителей поколения зумеров употреблять алкогольные напитки. При этом он подчеркнул, что видит в современной молодёжи огромный потенциал.

Сегодняшние юноши и девушки сильно отличаются от своих предшественников по кругу интересов. Зумеры гораздо менее политизированы, сосредоточены на собственной очень насыщенной и богатой жизни, а среди главных тем, которые их волнуют, — искусственный интеллект и забота об экологии, отметил чиновник в интервью «Газете.ru».

Российские зумеры предпочли кофе чаю, несмотря на рост цен
Российские зумеры предпочли кофе чаю, несмотря на рост цен

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что зумерам по силам привнести в искусство дипломатии собственные новаторские приёмы и подходы. По её словам, не стоит поддаваться модным фобиям и нагнетать страх вокруг молодёжи.

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Борис Эльфанд
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