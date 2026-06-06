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6 июня, 13:02

Захарова верит, что зумеры смогут выстроить новую дипломатию

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На полях ПМЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что молодому поколению вполне по силам привнести в искусство дипломатии свои собственные новаторские приёмы и подходы. По её словам, не стоит поддаваться модным фобиям и нагнетать страх вокруг зумеров.

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Распространённые сегодня стереотипы о поколении Z на самом деле всего лишь очередное проявление извечного конфликта отцов и детей, пояснила Захарова. Она напомнила, что в разные эпохи существовала разная дипломатия, и каждое новое поколение неизбежно вносило в неё что-то своё.

«Будет и новая дипломатия, новые её участники. Соответственно, новое поколение дополнит это своим же собственным новаторством», — заключила собеседница 360.ru.

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Ранее Мария Захарова раскрыла секрет успеха Сергея Лаврова у подчинённых. Она подчеркнула, что руководство МИД РФ выступает за «творческую ноту» в своей деятельности и не требует от сотрудников находиться в одной и той же «колее».

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Борис Эльфанд
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