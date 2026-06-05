Не склонны обезьянничать: Захарова ответила на вопрос Life.ru о новых санкциях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях ПМЭФ ответила на вопрос Life.ru о новом пакете санкций против РФ и очередном пакете помощи Украине.

Традиционно Москва рассматривает такие шаги как продолжение прежнего курса западных стран: с одной стороны — давление на Россию, с другой — поддержка Киева.

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«Мы традиционно на антироссийские санкции реагируем ответными мерами, которые не призваны обезьянничать, а призваны заградить наше общество, нашу экономику — в отличие от сектора, где эти санкции применяются, — и сделать это так, как выгодно нам», — сказала Захарова Life.ru.

Вопрос прозвучал на фоне обсуждения новых ограничений против РФ и очередных поставок Украине. Западные страны регулярно объявляют такие решения параллельно: одни пакеты направлены на экономическое давление, другие — на военную и финансовую поддержку Киева.