ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 09:47

Не склонны обезьянничать: Захарова ответила на вопрос Life.ru о новых санкциях

Мария Захарова раскрыла логику ответных мер России в вопросе санкций

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях ПМЭФ ответила на вопрос Life.ru о новом пакете санкций против РФ и очередном пакете помощи Украине.

Традиционно Москва рассматривает такие шаги как продолжение прежнего курса западных стран: с одной стороны — давление на Россию, с другой — поддержка Киева.

Видео © Life.ru

«Мы традиционно на антироссийские санкции реагируем ответными мерами, которые не призваны обезьянничать, а призваны заградить наше общество, нашу экономику — в отличие от сектора, где эти санкции применяются, — и сделать это так, как выгодно нам», — сказала Захарова Life.ru.

Вопрос прозвучал на фоне обсуждения новых ограничений против РФ и очередных поставок Украине. Западные страны регулярно объявляют такие решения параллельно: одни пакеты направлены на экономическое давление, другие — на военную и финансовую поддержку Киева.

Рубио заявил о скорой передаче Украине помощи в рамках пакета на $400 млн
Рубио заявил о скорой передаче Украине помощи в рамках пакета на $400 млн

Больше мнений и авторских оценок читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Санкции против России
  • ПМЭФ-2026
  • Комментарии Лайфу
  • Только на LIFE
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar