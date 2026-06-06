«Позыв к творческой ноте»: Захарова раскрыла секрет успеха Лаврова у подчинённых
Захарова: Руководство МИД России всегда одобряет творческий подход в работе
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Руководство МИД России выступает за «творческую ноту» в своей деятельности и не требует от сотрудников находиться в одной и той же «колее». Такими секретами своей работы поделилась официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова на полях ПМЭФ.
«На мой взгляд, нам наше руководство не то что позволило, но стимулировало к творчеству. Нам никогда не говорили о том, в частности, Сергей Викторович (Лавров — прим. Life.ru), что только так, не отходите от этой колеи. И всегда было предложение, я бы даже сказала, позыв к творческой ноте», — пояснила она.
Напомним, что ПМЭФ в этом году принял гостей и экспертов из более чем 130 стран. Форум проходит с 3 по 6 июня. Накануне, 5 июня, официальный представитель МИД России Мария Захарова передала реакцию на эмоциональную речь президента Владимира Путина, произнесённую на Петербургском международном экономическом форуме. По её словам, один из иностранных гостей назвал выступление главы государства strong speech, что переводится как «сильная речь».
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