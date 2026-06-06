«Позыв к творческой ноте»: Захарова раскрыла секрет успеха Лаврова у подчинённых

Руководство МИД России выступает за «творческую ноту» в своей деятельности и не требует от сотрудников находиться в одной и той же «колее». Такими секретами своей работы поделилась официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова на полях ПМЭФ.

«На мой взгляд, нам наше руководство не то что позволило, но стимулировало к творчеству. Нам никогда не говорили о том, в частности, Сергей Викторович (Лавров — прим. Life.ru), что только так, не отходите от этой колеи. И всегда было предложение, я бы даже сказала, позыв к творческой ноте», — пояснила она.