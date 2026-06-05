«И сёстры тоже работают»: Захарова ответила иностранцу, назвавшему речь Путина «стронг спич»

Напомним, что ПМЭФ в этом году принял гостей и экспертов из более чем 130 стран. Форум проходит с 3 по 6 июня. Накануне на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках форума Путин также говорил о продвижении ВС РФ в зоне СВО. Как он заявил, под контроль отечественных вооружённых сил перешло свыше 2,4 тысячи квадратных километров. Российский лидер подчеркнул, что продвижение вперёд идёт без остановки каждый день. Уточняется, что речь держит о 2440 квадратных километрах земли, которые оказались в зоне ответственности российских военных.