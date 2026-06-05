«И сёстры тоже работают»: Захарова ответила иностранцу, назвавшему речь Путина «стронг спич»
Захарова передала реакцию иностранцев на «стронг спич» Путина на ПМЭФ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова передала реакцию на эмоциональную речь президента Владимира Путина, произнесённую на Петербургском международном экономическом форуме. По её словам, один из иностранных гостей назвал выступление главы государства strong speech, что переводится как «сильная речь».
«А я ему сказала, что и сёстры тоже работают», — также рассказала она.
Напомним, Путин ответил на письмо главаря киевского режима Владимира Зеленского призывом к ВС РФ и флоту, находящимся на передовой. Обращаясь к российским военным, он использовал фразу: «Работайте, братья».
Напомним, что ПМЭФ в этом году принял гостей и экспертов из более чем 130 стран. Форум проходит с 3 по 6 июня. Накануне на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках форума Путин также говорил о продвижении ВС РФ в зоне СВО. Как он заявил, под контроль отечественных вооружённых сил перешло свыше 2,4 тысячи квадратных километров. Российский лидер подчеркнул, что продвижение вперёд идёт без остановки каждый день. Уточняется, что речь держит о 2440 квадратных километрах земли, которые оказались в зоне ответственности российских военных.
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