Зимой с открытым окном и верой в гарантию: Россиянин потребовал с дилера 4 млн рублей за заклинившее стекло

Житель Пермского края подал в суд на автодилера после того, как несколько месяцев не мог добиться гарантийного ремонта нового автомобиля. Всё это время он был вынужден ездить с постоянно открытым окном. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Пермяк требует с дилера почти 4 млн рублей из-за сломанного стеклоподъёмника. Фото © Telegram / Baza

Два года назад мужчина приобрёл у пермского дилера «Демидыч» автомобиль CHANGAN стоимостью около 1,5 млн рублей. До этой зимы серьёзных претензий к машине у владельца не возникало. Неисправность появилась в январе. После того как водитель опустил стекло на пассажирской двери, механизм заклинило, и вернуть его в закрытое положение уже не удалось.

С возникшей проблемой автовладелец обратился в сервисный центр. Там осмотрели машину, признали случай гарантийным и сообщили о заказе необходимых деталей. При этом никаких документов клиенту, по его словам, не выдали. Последующие месяцы ремонт так и не был выполнен. Владельцу приходилось неоднократно приезжать в автосалон, преодолевая около 140 километров в одну сторону, однако результата это не принесло.

После затянувшегося ожидания мужчина решил обратиться в суд. Вместе с юристом он подготовил иск почти на 4 млн рублей. Во время разбирательства, как утверждает сторона истца, представители компании заявили, что обращений по поводу неисправности не было. Однако у владельца сохранились видеозаписи общения с сотрудниками, которые он намерен использовать в качестве доказательств.

Ранее владелец внедорожника получил от страховой компании выплату в размере 13,7 млн рублей, что соответствует полной стоимости автомобиля. Решение было принято после того, как восстановить машину после ДТП оказалось невозможно. Автомобиль получил серьёзные повреждения в результате аварии, и для его ремонта требовалась замена кузовной рамы.