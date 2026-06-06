В Вене прошёл митинг против антироссийских санкций, а также с требованием перестать вовлекать Австрию в чужие конфликты и повлиять на агрессивную политику ЕС. Участники акции собрались около полудня и совершили шествие по центру города, сообщает РИА «Новости».

В рядах протестующих развевались австрийские флаги, а толпа скандировалf лозунги в поддержку нейтрального статуса страны. Один из организаторов акции Мартин Руттер выступил перед собравшимися и заверил, что у Австрии свой путь развития, и это должны хорошо уяснить в НАТО и ЕС. Он также раскритиковал слепое следование за США, напомнив, что Вашингтон выступал за санкции против энергоресурсов из РФ, а в итоге продаёт в три раза дороже россйскую нефть самим европейцам.