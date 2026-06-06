В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за 30-градусной жары

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

В понедельник и вторник, 8–9 июня, воздух в столице может прогреться до 30 градусов. Оранжевый код означает, что погода представляет опасность: возможны стихийные бедствия. При переменной облачности в начале недели не исключён кратковременный дождь.

Синоптики добавили, что большую часть Центральной России в ближайшие дни накроет антициклон. Ночи будут прохладными, но днём воздух быстро прогреется. Среднесуточная температура превысит норму на 1–1,5 градуса, пишет ТАСС.

С середины следующей недели в Москве и области ожидается жара до +30 градусов. В среду, 10 июня, днём +25-30, возможен небольшой дождь, ночью +13-18. Уже в выходные, 6–7 июня, установится летняя погода: в субботу до +26, в воскресенье до +28–29. Ночью в столице +10-12, в области +7-12. Существенных осадков не прогнозируется.