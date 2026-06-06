Две женщины пострадали при столкновении автобуса с погрузчиком под Челябинском

Под Челябинском автобус врезался в погрузчик, пострадали две женщины. ДТП случилось утром 5 июня на 1-м км автодороги «ж/д ст. Смолино -Бутаки - Полетаево». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в Telegram.

«В результате ДТП пострадали две женщины 1954 г.р. и 1982 г.р. Им потребовалась медицинская помощь… По данному факту … организована проверка по … ч. 1 ст. 238 УК РФ», – заявили представители СК по региону.

Водитель автобуса не выдержал дистанцию и столкнулся с ехавшей впереди техникой. Следственный комитет начал проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи запросили документы, касающиеся перевозки пассажиров и состояния автобуса перед поездкой. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Камчатке случилось ДТП с пассажирским автобусом. Столкнулись две машины, пострадали два человека. Как сообщили в Госавтоинспекции, травмы получили оба водителя. Жизни пострадавших ничто не угрожает. Их быстро отвезли в больницу.