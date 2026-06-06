В Тюмени потушили пожар на НПЗ

Пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе ликвидирован. Об этом отчиталось региональное управление МЧС.

В ведомстве уточнили, что огонь удалось победить на площади 100 квадратных метров.

Сигнал о чрезвычайном происшествии поступил спасателям в 08:04 по московскому времени. Прибывшие на место подразделения застали открытое горение системы паровой гидроочистки.

Ранее в информационном центре правительства области пояснили, что воспламенение случилось на одной из установок очистки. Причиной названо нарушение технологического процесса.

Ситуации был присвоен высокий уровень опасности. Несмотря на серьёзность момента, удалось избежать жертв — информации о погибших и пострадавших нет.

Пламя охватило сравнительно небольшой участок, его оперативно взяли под контроль. Сейчас угрозы больше нет.