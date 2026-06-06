ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 15:16

В Тюмени потушили пожар на НПЗ

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе ликвидирован. Об этом отчиталось региональное управление МЧС.

В ведомстве уточнили, что огонь удалось победить на площади 100 квадратных метров.

Сигнал о чрезвычайном происшествии поступил спасателям в 08:04 по московскому времени. Прибывшие на место подразделения застали открытое горение системы паровой гидроочистки.

Ранее в информационном центре правительства области пояснили, что воспламенение случилось на одной из установок очистки. Причиной названо нарушение технологического процесса.

Площадь пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске достигла 5 тыс. «квадратов»
Площадь пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске достигла 5 тыс. «квадратов»

Ситуации был присвоен высокий уровень опасности. Несмотря на серьёзность момента, удалось избежать жертв — информации о погибших и пострадавших нет.

Пламя охватило сравнительно небольшой участок, его оперативно взяли под контроль. Сейчас угрозы больше нет.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Тюменская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar