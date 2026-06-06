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6 июня, 10:33

Площадь пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске достигла 5 тыс. «квадратов»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARTpok

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARTpok

В Усть-Лабинском районе Краснодарского края после атаки беспилотника загорелась нефтебаза. Площадь пожара достигла около 5 тысяч квадратных метров, сообщила ЕДДС района в своём телеграм-канале.

«В результате атаки БПЛА на территории ОАО «Полтавская нефтебаза» в городе Усть-Лабинске произошло возгорание. Площадь пожара составляет около 5 тыс. кв. м.», — сказано в публикации.

По данным властей, атака БПЛА обошлась без жертв и пострадавших. Проверены все придомовые территории, жителей эвакурировали.

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