Площадь пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске достигла 5 тыс. «квадратов»

В Усть-Лабинском районе Краснодарского края после атаки беспилотника загорелась нефтебаза. Площадь пожара достигла около 5 тысяч квадратных метров, сообщила ЕДДС района в своём телеграм-канале.

«В результате атаки БПЛА на территории ОАО «Полтавская нефтебаза» в городе Усть-Лабинске произошло возгорание. Площадь пожара составляет около 5 тыс. кв. м.», — сказано в публикации.

По данным властей, атака БПЛА обошлась без жертв и пострадавших. Проверены все придомовые территории, жителей эвакурировали.

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