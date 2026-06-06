«Подумает, что преследую вплавь»: Журналист Юнашев рассказал о необычной встрече с Орешкиным после ПМЭФ

Журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев рассказал о неожиданной встрече в Петербурге после завершения ПМЭФ. Во время речной прогулки корреспондент увидел на соседнем катере замглавы администрации президента Максима Орешкина.

Максим Орешкин на катере в Петербурге. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

После завершения основной программы Петербургского международного экономического форума корреспондент решил провести время в городе и отправился на прогулку по каналам вместе с ребёнком. Случайная встреча, по словам Юнашева, стала неожиданностью и выглядела как типичный пример журналистской удачи, когда интересный собеседник появляется вне рабочей обстановки.

«Он, наверное, подумал, что я теперь чиновников и вплавь преследую», — пошутил журналист.