Российская экономика за последние три года выросла на 10%, тогда как в Европе прирост составил всего 3%. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин.

«За три года российская экономика прибавила более 10%. Европа в этот же момент 3% прибавила», — сказал чиновник.

Орешкин также подчеркнул, что уровень безработицы в РФ является самым низким в мире. По его словам, главным фактором новой модели экономического роста страны выступает повышение производительности труда.

Ранее Life.ru писал, что с 2022 года структура российского экспорта кардинально изменилась: теперь 87% несырьевых товаров идёт в дружественные страны, а поставки высокотехнологичной продукции в прошлом году выросли на 28%, рассказала на ПМЭФ вице-президент РЭЦ Татьяна Ан. Она отметила, что западные санкции не нанесли непоправимого ущерба, а российские товары остаются востребованными.