Песков: Китай и Россия остаются верны духу договора, подписанного 25 лет назад

Россия и Китай строят свои взаимоотношения на базе Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Документ был подписан 25 лет назад и продолжает оставаться ключевым в формировании многопрофильных контактов двух стран. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Медиакорпорации Китая (China Media Group, CMG) на полях ПМЭФ.





«Это основополагающий договор для наших двусторонних отношений. Отношения у нас очень богатые, они многопрофильные <…>. Но, конечно, как любые отношения, они должны иметь свою договорно-правовую базу, и упомянутый документ таковой [базой] является», — пояснил представитель Кремля.

По его словам, Москва придаёт договору огромное значение, остаётся приверженной букве и духу этого соглашения. Песков добавил, что Россия встречает со стороны Китая взаимность в этом плане.

Также Песков отметил, что Россия рассчитывает, что её отношения с Китаем будут успешно развиваться ещё многие годы, десятилетия и даже столетия. Он подчеркнул, что связи между странами очень богатые и многогранные.